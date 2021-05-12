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Режиссёры «Мачо и ботана» снимут фильм про начало пандемии Covid-19

Режиссёры "Мачо и ботана" снимут фильм про начало пандемии Covid-19

Режиссёрский тандем Фила Лорда и Криса Миллера поработает над новым проектом. Авторы «Мачо и ботана», а также «Лего. Фильма» снимут экранизацию книги «Предчувствие: История пандемии», изданной в США на прошлой неделе.

Книга Майкла Льюиса рассказывает о первых днях жизни после того, как в мире стало известно о новом коронавирусе. В центре сюжета окажутся те люди, которые пытались заранее предупредить об опасности Covid-19, но столкнулись с недоверием и преуменьшением ситуации со стороны властей США.

Отмечается, что фильм будет снят в духе картины «Вся президентская рать». Ранее книги Льюиса также имели успешные голливудские экранизации, в числе которых «Игра на понижение», «Человек, который изменил всё» и «Невидимая сторона». Лорд и Миллер также выступят продюсерами проекта, а поможет им Эми Паскаль («Веном»).

Дата выхода и другие подробности пока остаются неизвестными.

12 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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