Режиссёры «Мачо и ботана» снимут фильм про начало пандемии Covid-19

Режиссёрский тандем Фила Лорда и Криса Миллера поработает над новым проектом. Авторы «Мачо и ботана», а также «Лего. Фильма» снимут экранизацию книги «Предчувствие: История пандемии», изданной в США на прошлой неделе.

Книга Майкла Льюиса рассказывает о первых днях жизни после того, как в мире стало известно о новом коронавирусе. В центре сюжета окажутся те люди, которые пытались заранее предупредить об опасности Covid-19, но столкнулись с недоверием и преуменьшением ситуации со стороны властей США.

Отмечается, что фильм будет снят в духе картины «Вся президентская рать». Ранее книги Льюиса также имели успешные голливудские экранизации, в числе которых «Игра на понижение», «Человек, который изменил всё» и «Невидимая сторона». Лорд и Миллер также выступят продюсерами проекта, а поможет им Эми Паскаль («Веном»).

Дата выхода и другие подробности пока остаются неизвестными.