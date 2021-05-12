«  
  »

Раскрыт гонорар Прокловой за рассказ о домогательствах Табакова

Раскрыт гонорар Прокловой за рассказ о домогательствах Табакова

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина раскрыла гонорар за рассказ артистки Елены Прокловой о домогательствах в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Об этом она рассказала в интервью для WDay.ru.

«Мне ее жалко, но в первую очередь потому, что она все это высказала, и особенно горько, что мы это все услышали накануне Светлой Пасхи. И это было сказано небескорыстно, за гонорар в один миллион рублей», — отметила Поргина.

Она также добавила, что Проклова поступилась честью и совестью, сделав это заявление. По мнению вдовы актера Караченцова, говорить о домогательствах артистке нужно было в то время, когда произошел инцидент с харассментом, а не спустя много лет.

Ранее 67-летняя Проклова стала гостьей шоу, в которой призналась, что когда ей было 15 лет, ее домогался известный актер. Она не назвала его имени, однако сказала, что этот человек уже умер. Артистка также подчеркнула, что снималась с этим мужчиной в одной картине. Поклонники выяснили, что это был Олег Табаков.

12 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  