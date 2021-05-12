TikTok тестує сервіс для пошуку роботи ХАМАС выпустил 50 ракет по Ашдоду » Правительство США и Xiaomi достигли соглашения о снятии финансовых ограничений По данным информационного агентства Bloomberg, правительство США и Xiaomi подписали соглашение об отмене постановлений администрации Трампа о внесении компании в чёрный список, который ограничивал приток инвестиций. В январе 2021 года в Министерстве обороны издали приказ, согласно которому Xiaomi характеризуется как «коммунистическая китайская военная компания», что могло привести к её исключению из американских бирж и глобальных фондовых индексов. Однако китайский производитель подал в суд, и Министерство обороны согласилось с тем, что приказ требует корректировки. Стороны согласовали дальнейшие действия, которые позволят разрешить этот судебный процесс без необходимости дополнительного брифинга. Из документов Bloomberg Сообщается, что в данный момент участники прорабатывают детали и представят полное соглашение до 20 мая 2021 года. Акции Xiaomi уже выросли на 6,7% на торгах в Гонконге. Соглашение знаменует собой редкую победу технологических гигантов Китая, попавших под прицел правительства США. Тем не менее, под влиянием санкций до сих пор остаются такие компании, как ByteDance (владелец TikTok) и Tencent. Больше всего пострадала компания Huawei — ей запрещено покупать компоненты американского производства и участвовать в инфраструктурных проектах. Ранее в Конгрессе США также предложили запретить продажу Китаю технологий для разработки полупроводниковых чипов.