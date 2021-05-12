Молдова передала позов в Інтерпол на співробітників ОПи за викрадення судді Чауса

Справа про викрадення судді Миколи Чауса в Молдові співробітниками українських спецслужб уже в Інтерполі.

Про це свідчить документ відомства.

Зазначимо, що при цьому, сам Чаус не фігурує в розшуку Інтерполу.

Проте, у матеріалах фігурують два співробітники Офісу президента яких підозрюють в причетності до викрадення, це глава ОП Андрій Єрмак і його заступник Андрій Смирнов.

До призначення в ОП Смирнов був адвокатом Чауса, він неодноразово контактував зі суддею в Молдові та, за інформацією джерел, передав його контакти викрадачам.

Як відомо, суддя Чаус є фігурантом так званих “плівок Труби” – записів з кабінету ексдиректора ДБР, які були опубліковані в грудні 2019 року.

Нагадаємо, 3 квітня колишнього суддю Дніпровського суду Києва Миколу Чауса, який просить політичного притулку в місцевої влади, викрали в молдовській столиці Кишиневі. Поліція Кишинева підтвердила силове викрадення судді Чауса, порушена кримінальна справа.

5 квітня голова МВС Молдови Павла Войку заявив, що оголошеного в розшук Інтерполу українського суддю Миколу Чауса на території Молдови викрали іноземці. Вони вже покинули молдовську територію і перетнули кордон з Україною.