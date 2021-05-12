Ксения Мишина поделилась неожиданными снимками

Известная украинская актриса и победительница «Танців з зірками» Ксения Мишина продемонстрировала новый образ.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимки, на которых появилась в совершенно неожиданном амплуа.

На фотографиях Ксения, которая известна своими длинными волосами, позировала с короткой прической в стиле 90-х и ярким макияжем. На одном из фото Мишина рукой размазала красную помаду.

Под фото актриса подумала о страхе перемен в жизни.

«Почему мы так сильно боимся перемен? Потому что так работают ловушки нашего мозга… Страх — это просто ловушка, чтобы не рисковать… и как я уже 100 раз убедилась, в большинстве случаев он абсолютно иллюзорный. Хотите что-то изменить? Меняйте ! Сделайте что-то иначе, по-новому! Все решения, настроения, чувства, действия зависят только от вас! Не придет никакой волшебник и не позволит все ваши проблемные! А знаете почему? Потому что этот волшебник — это вы! «, — отметила во фото.

Поклонники оценили снимки звезды, отметив ее сходство с Даши Астафьевой.