Кейт Хадсон показала фото со своей 75-летней мамой

Звезда комедий «Как отделаться от парня за 10 дней» и «Несносные леди», 42-летняя актриса Кейт Хадсон, которая ранее умилила Сеть снимком с ребенком, показала фото со своей 75-летней мамой, лауреаткой «Оскара» Голди Хоун. Звездные дочь и мама позировали во время семейного отдыха в Международный день матери и обе выглядели моложе своих лет, сообщает segodnya.ua.

Снимками с праздника Кейт Хадсон поделилась в своем Instagram-аккаунте. На фото актрисы позируют с бокалами в руках, улыбаясь на камеру. Кажется, секреты молодости Кейт Хадсон переняла от своей мамы, которая в 75 выглядит потрясно.

«Я делаю все это для своих детей и их будущего. И мне повезло, что у меня был фундамент, вдохновленный моей собственной мамой Голди. Мамам повсюду, с Днем матери. И всегда знайте: если это похоже на тяжелую работу, это определенно хорошая работа! Потому что воспитание следующего поколения никогда не должно быть легким. Всем любви», – написала Кейт Хадсон.

На другом фото вся семья Хадсон позировала в саду за столом.

В комментариях поклонники Кейт Хадсон оставили множество комплиментов.