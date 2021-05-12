Израиль ответил на атаку палестинцев огнем из танков Merkava

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила огнем из танков Merkava на атаку со стороны палестинской военизированной группировки «Исламский джихад», признанной в ряде стран террористической. Об этом в среду, 12 мая, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, джихадисты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) бронеавтомобиль ЦАХАЛ на границе с сектором Газа. В результате трое израильских военнослужащих получили ранения. Позже боевики «Исламского джихада» также открыли огонь по позициям израильтян из минометов.

В ответ ЦАХАЛ принял решение задействовать Merkava для атаки нескольких целей на палестинской стороне. Кроме того, израильские военные поставили дымовую завесу, чтобы иметь возможность эвакуировать с места пострадавших в результате нападения военнослужащих. Отмечается, что все они уже доставлены в госпиталь.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более 1 тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Силы обороны страны продолжили наносить удары по целям в Газе: по данным военных, в результате разрушены дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей.