Гигант Хафтор Бьернссон из «Игры Престолов» поборолся с бойцом UFC и не смог победить

Исландский пауэрлифтер Хафтор Бьернссон поборолся с соотечественником Гуннаром Нельсоном, выступающим в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Ролик доступен в YouTube-канале спортсмена.

Пауэрлифтер провел спарринг с 32-летним бойцом. Нельсон — обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. На его счету 17 побед при пяти поражениях в MMA. Последние два поединка в UFC исландец проиграл. Хафтор Бьернссон не смог победить противника, который был вдвое легче его по весу.

Бьернссон обрел широкую известность после роли Григора Клигана или Горы в сериале «Игра престолов» от НВО. В 2015 году он также провел спарринг с ирландцем и бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.

