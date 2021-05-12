Молдова передала позов в Інтерпол на співробітників ОПи за викрадення судді Чауса США одобрили строительство первой крупной морской ветряной электростанции » Дипломатическая война — Россия высылает пресс-секретаря посольства США Из России высылают пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс. Она оказалась в числе 10 сотрудников американской дипмиссии, которых российская сторона объявила персона нон грата в апреле. О высылке Росс в среду сообщила газета «Коммерсант». Позже она сама подтвердила эту информацию агентству ТАСС. 21 апреля МИД России вручил заместителю главы американской дипмиссии Барту Горману ноту об объявлении персона нон грата десяти его коллег. Это было сделано в ответ на высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Высылка сотрудников посольства России стала частью новых американских санкций, введенных в том числе против российского суверенного долга администрацией президента Джо Байдена. Среди высылаемых есть представители российских разведслужб, говорилось в заявлении Белого дома. МИД России назвал это «враждебными действиями американской стороны». Американцам было предписано покинуть территорию России до конца дня 21 мая, говорилось в сообщении российского министерства. В ответ на вопрос «Коммерсанта», почему в черном списке оказалась пресс-секретарь посольства, источник в МИД России дал понять, что это зеркальный ответ на действия США, которые уже более полугода не дают заполнить вакантную позицию пресс-секретаря российского посольства в Вашингтоне.