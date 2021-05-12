Через війну в Україні загинули 34 дитини

В зоні бойових дій на Луганщині та Донеччині з початку війни загинули 34 дітей, ще 100 отримали поранення

Про це заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов в інтерв’ю «Цензору».

«У Луганській і Донецькій областях на даний момент встановлена загибель 34 дітей, поранених — близько 100. Інвалідність отримали 18», — зазначив чиновник..

За його словами, зараз понад 33 тис. мають статус «дітей війни». Цей статус дає потерпілому можливість безкоштовного харчування в школі.

«Насправді, діти війни — це дуже трагічна і болюча проблема, яку ми вивчаємо в рамках нашої координації з правоохоронними органами. На лінії зіткнення проживають близько 37 тис. дітей. Вже зараз потрібно думати, як вони будуть інтегровані в мирне життя», — сказав Мамедов.