» BRIT Awards — 2021: список победителей Вчера в Лондоне состоялась музыкальная премия BRIT Awards — 2021. Это первое крупное событие, прошедшее в Великобритании с момента начала пандемии, с живым выступлением артистов и в присутствии зрителей. Рассказываем о самых запоминающихся моментах шоу и победителях церемонии. Истинным триумфатором премии BRIT Awards — 2021 стала исполнительница хитов Don't Start Now и New Rules Дуа Липа. Она получила награды сразу в двух ключевых номинациях: «Лучшая певица» и «Лучший британский альбом». По этому случаю Липа дважды поднималась на сцену, чтобы поблагодарить всех, кто был причастен к ее победе. Дуа Липа Каждый раз Дуа произносила вдохновляющие речи. В одной из них Липа публично обратилась к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, попросив его об увеличении зарплат для врачей и других работников медицинской отрасли, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Есть большая разница между благодарностью и уважением к работникам на передовой: очень хорошо аплодировать им, но не надо забывать и о справедливой оплате их труда, — обратилась Липа к премьер-министру. В другой своей речи Дуа вспомнила о подвиге 20-летнего спасателя по имени Фоладжими Олубунми-Адевол, который трагически погиб, пытаясь спасти женщину, прыгнув за ней в Темзу с Лондонского моста. Было бы уместно, если бы действия Фоладжими, а также другого спасателя, который остался жив, были отмечены наградой за храбрость. Я надеюсь, это хоть как-то утешило бы семью Джими. Я посвящаю эту награду именно им. Джими, ты тронул сердца целой нации, мы никогда тебя не забудем, — заключила Липа. В этот вечер певица не смогла оставить своих поклонников и без яркого выступления. Со сцены она исполнила зажигательное попурри из собственных хитов. Речь Тейлор Свифт Тейлор Свифт вчера вошла в историю премии: она получила специальную награду «Икона года», став первой женщиной на BRIT Awards, которая удостоилась этой чести. В своей победной речи певица поблагодарила свою команду, семью и друзей, а также отдельно обратилась к своим поклонникам из Великобритании. Я в неоплатном долгу перед своими британскими поклонниками. Я так сильно люблю вас за то, что вы для меня сделали. У нас с вами так много удивительных воспоминаний, — обратилась к фанатам Тейлор. Тейлор Свифт Свифт также дала всем своим слушателям совет, который она сформулировала, опираясь на свой же жизненный опыт: Нет такого карьерного пути, который был бы полностью лишен негатива. Если вы встречаете сопротивление, то, вероятно, это означает, что вы создаете нечто новое. Если испытываете давление — то вы, вероятно, поднимаетесь все выше. Кстати, награду в этот вечер Тейлор получала из рук звезды «Игры престолов» Мэйси Уильямс. Мэйси Уильямс Выступление Элтона Джона и Олли Александера Самым запоминающимся драматическим номером церемонии, бесспорно, стало выступление Элтона Джона в паре с фронтменом инди-поп-группы Years & Years Олли Александером. Вместе они исполнили песню It's a Sin, причем большую часть номера Олли провел непосредственно на крышке рояля Элтона. Впрочем, тут лучше один раз увидеть! Элтон Джон и Олли Александер Кстати, представлял этот номер супруг Элтона Дэвид Ферниш. Эту возможность он использовал, чтобы поднять проблемные темы ВИЧ и СПИДа. Когда в 2020 году появился совершенно новый вирус, весь мир дал на это молниеносную реакцию. Правительства приняли меры, города закрылись, ученые создавали вакцины, а мы говорили об этом день и ночь. Это совершенно справедливо, учитывая, какие страдания были причинены стольким людям в мире. Но когда то же самое произошло в 1981 году, наступила тишина. Это был год, когда появился ВИЧ, но к людям с этим диагнозом относились с невежеством, страхом и стыдом. Это молчание позволило СПИДу перерасти в величайшую болезнь, поражающую нашу планету, — отметил Ферниш, который выразил надежду, что совсем скоро эта тема, благодаря усилиям многих людей сегодня, перестанет быть табу. Дэвид Ферниш и Элтон Джон Неожиданное появление Мишель Обамы Еще одним ярким моментом шоу стало внезапное появление на церемонии бывшей первой леди США Мишель Обамы. Она вышла на связь по видео, чтобы вручить певцу The Weeknd награду в категории «Лучший иностранный певец». Супруга Барака Обамы похвалила музыканта за его вклад в благотворительность, а также отметила, что он подарил поклонникам «ослепительный свет, который дает нам всем повод потанцевать». Мишель Обама The Weeknd в ответ поблагодарил всех своих поклонников и попросил всех неравнодушных помочь его родному народу: Мой страдающий народ в Эфиопии, вы навсегда в моем сердце. Все, кто сейчас это смотрит, помогите чем можете. Список победителей BRIT Awards — 2021: Лучшая иностранная группа — Haim Лучший иностранный певец — The Weeknd Лучшая британская певица — Дуа Липа