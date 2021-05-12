Блінкен заявив Лаврову, що США захищатимуть інтереси союзників від російських загроз

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час перемовин з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив про рішучість захищати інтереси своєї країни і союзників при виникненні загроз від РФ

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, передає РБК-Україна.

«Держсекретар Блінкен знову нагадав про рішучість президента США Байдена захищати американських громадян і діяти рішуче в захисті американських інтересів у відповідь на дії Росії, які шкодять нам або нашим союзникам», — наголошується в заяві.

Раніше Блінкен прокоментував можливість відключення Росії від системи SWIFT у разі нової агресії проти України.