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Блінкен заявив Лаврову, що США захищатимуть інтереси союзників від російських загроз

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час перемовин з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив про рішучість захищати інтереси своєї країни і союзників при виникненні загроз від РФ
Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, передає РБК-Україна.

«Держсекретар Блінкен знову нагадав про рішучість президента США Байдена захищати американських громадян і діяти рішуче в захисті американських інтересів у відповідь на дії Росії, які шкодять нам або нашим союзникам», — наголошується в заяві.

Раніше Блінкен прокоментував можливість відключення Росії від системи SWIFT у разі нової агресії проти України.

12 мая, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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