Авторы фильма «Черная вдова» презентовали постеры персонажей

Кинокомпания Marvel готовится к феерической премьере года – релизу фильма «Черная вдова». Зрителей ждет увлекательный экшен с драматическими воспоминаниями о прошлом Наташи Романовой. Сейчас представители фильма показали локализированные постеры персонажей.

Как сообщил дистрибьютор фильмов кинокомпании Warner Bros Kinomania LLC, Наташа Романова, известная как Черная Вдова, посмотрит в глаза темным страницам книги своей жизни, когда столкнется с опасным заговором, связанным с собственным прошлым. Наташу преследует опасная сила, которая ни перед чем не остановится на пути к ее уничтожению. Теперь она должна разобраться и со своим шпионским прошлым, и с отношениями, которые разрушила еще до того, как присоединилась к Мстителям.

Актерский состав фильма «Черная вдова»

Скарлетт Йоханссон («Мстители», «Призрак в броне», «Книга джунглей»)

Дэвид Харбор («Очень странные дела», «Отряд самоубийц», «Хеллбой»)

Флоренс Пью («Солнцестояние»)

Рэйчел Вайс («Константин: Повелитель тьмы», «Наследие Борна», «Фонтан»)

А. Т. Фагбенли

«Черная вдова»: коротко о фильме

Режиссером «Черной вдовы» стала Кейт Шортланд – первая женщина-режиссер, которая создала супергеройский фильм Marvel.

События фильма будут происходить после фильма «Первый мститель: Противостояние». Это первая полнометражная лента 4 фазы киновселенной Marvel.

Противниками супергероини будет опасный Наблюдатель (Тони Мастерс), а также наемники из КГБ, которые обладают такими же навыками, как и Черная вдова.

Премьеру «Черной вдовы» несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. Сейчас презентация в Украине запланирована на 8 июля 2021 года.