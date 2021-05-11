Звезда сериала «Рассказ служанки» Самира Уайли и ее жена Лорен Морелли впервые стали родителями

У 34-летней актрисы Самиры Уайли, известной зрителям по сериалам «Рассказ служанки» и «Оранжевый — хит сезона», и ее 38-летней супруги, продюсера Лорен Морелли, родился первенец. 11 апреля на свет появилась дочь пары, которую они назвали Джордж Элизабет.

Радостной новостью Уайли поделилась вчера в своем инстаграме в честь Дня матери. Актриса опубликовала снимок малышки и поздравила с праздником свою супругу.

Поздравляю с первым Днем матери мою прекрасную жену, которая четыре недели назад после почти трех дней родов родила нашу чудесную дочь Джордж,

— написала Самира.

Беременность Морелли пара скрывала. Но несколько лет назад актриса признавалась, что они с женой хотели бы вместе завести детей.

Конечно, мы думаем об этом. Мы очень счастливы и любим друг друга,

— говорила Уайли.

Самира Уайли и Лорен Морелли познакомились на съемках сериала «Оранжевый — хит сезона» в 2014 году. Лорен была сценаристом шоу, а Самира исполнила одну из ролей. Встретив Уайли, Морелли подала на развод со своим супругом Стивом Бэйзилоном, с которым прожила в браке два года. Как она призналась, именно знакомство с актрисой помогло ей разобраться в своей сексуальной ориентации.

Свадьбу Самира Уайли и Лорен Морелли сыграли в 2017 году.