Заява «Богдан Моторс» щодо обшуків ДБР

Звинувачуючи «Богдан Моторс» у завищенні цін на автомобілі для ЗСУ держава водночас закуповує армійські вантажівки набагато дорожче ніж купувала у «Богдана».

Про це повідомляє пресслужба Автомобільної компанії «Богдан Моторс».

Нагадаємо, що 28 квітня ДБР провело обшуки на підприємствах ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» та підрозділах ПАТ «АК «Богдан Моторс», які підозрюються у постачанні Збройним Силам України неякісної військової техніки за завищеними цінами.

У компанії «Богдан Моторс» заявляють, що в ході обшуків на дочірньому підприємстві «Автоскладальний завод №2» (ДП «АСЗ №2») вилучалися документи, які могли бути представлені правоохоронцям і без додаткового процесуального пресингу, що на думку компанії продемонструвало справжню ціль таких дій – зовнішній соціальний та медійний ефект.

Також на підприємстві здивовані повідомленням речниці ДБР Ольги Чиканової, яка 29 квітня у сюжеті ТСН телеканалу 1+1 заявила, що проведення обшуків було пов’язане «із ненаданням суб’єктами господарювання необхідної інформації». У компанії заявили, що це твердження не відповідає дійсності, оскільки жодного такого запиту від ДБР до ДП «АСЗ №2» не надходило.

Крім того, юристи ДП «АСЗ №2» готують позов до суду проти народного депутата Данила Гетманцева, який заявив, що ДП«АСЗ №2» постачало «транспортні засоби по завищеним на 66% цінам». У компанії вважають це наклепом та поширенням неправдивих відомостей.

На підприємстві запевняють у політичній ангажованості справ проти «АСЗ №2», що за словами пресслужби красномовно підтверджує той факт, що «зараз вантажні автомобілі закуповуються Міністерством оборони, з величезним перевищенням ціни у порівнянні з продукцією «Богдан», але ніякої реакції з боку правоохоронних органів на ці оборудки не спостерігається».

“ Натомість проти ДП «АСЗ №2» спрямовано зусилля відразу трьох правоохоронних структур – НАБУ, ДБР та Національної поліції, які з одного і того ж приводу відкрили провадження, проводять обшуки та оприлюднюють свої припущення у ЗМІ у вигляді доконаних фактів. Ці процеси виглядають, як заздалегідь сплановані дії, що мають на меті знищення найсучаснішого автозаводу в Україні, адже все це відбувається на тлі згортання виробництва, звільнень сотень працівників та судових процесів з банкрутства.

Також на підприємстві наголосили, що закупівля автомобілів відбувалася у повній відповідності з законодавством України та нормативними підзаконними актами.