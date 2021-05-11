Цукерберг решил поддержать биткоин Самые популярные экскурсии в Израиле » Вышед трейлер второй части сериала «Люпен» с Омаром Си Согласно ролику, во второй части Ассан Диоп разработает и попытается воплотить в жизнь рискованный план Б, который позволит ему отомстить Юберу Пеллегрини, похитившему его ребёнка. Главную роль в шоу исполнил Омар Си, известный по фильмам «1+1», «Зов предков» и «Инферно». Также в шоу сыграли Людивин Санье («Двойник дьявола»), Клотильда Эм («Последний романтик планеты Земля») и Николь Гарсиа («Мой американский дядюшка»). По сюжету сериала благородный вор Ассан Диоп вдохновился историей вымышленного персонажа Арсена Люпена, и начал заниматься грабежами, чтобы восстановить честное имя уже умершего отца, которого ложно обвинили в преступлении.

