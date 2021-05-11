Вин Дизель намекнул на возвращение Евы Мендес в «Форсаже 10»

«Форсаж 9» выходит в прокат уже совсем скоро, и Вин Дизель активно пиарит фильм намеками на будущее гоночной франшизы.

Казалось бы, за двадцать лет существования и почти десяток фильмов поклонники «Форсажа» видели все – и самые замысловатые, попирающие законы физики трюки на гоночных и обычных автомобилях, байках и даже танках, и возвращение из мертвых персонажей, которых ну никак нельзя было воскресить.

Десятая, своего рода юбилейная часть «Форсажа», премьера которой запланирована на 2022 год, еще раз докажет, что «Форсаж» и «логика» – понятия мало совместимые.

Впрочем, на этот раз фанаты наверняка будут рады – ведь речь идет о вероятном возвращении во франшизу Евы Мендес.

В новом интервью Дизеля спросили о возвращении Евы Мендес к роли Моники Фуэнтес, и вот что актер ответил:

«Давайте подождем десятой части. Могу только сказать, что показать все, что мы задумали, только в одном фильме – невозможно. Так что можете пофантазировать, что вас ещё ждет».

Мендес играла главную женскую роль во втором «Форсаже», а затем появилась в камео в пятой части – причем камео намекало на важную роль ее героини в дальнейшем сюжете, но в итоге эти намеки «слили» в никуда.

Чтобы морально подготовить зрителей к финальным сюрпризам, девятый «Форсаж» покажет нам прошлое Доминика Торетто – например, чтобы объяснить, откуда вдруг взялся таинственный брат Дома, о котором предыдущие восемь частей не упоминали.

«Форсаж 9» стартует в кинотеатрах 19 мая 2021 и станет началом финальной трилогии, которая наконец-то и завершит «долгоиграющую» франшизу. По слухам, в ней вернутся Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтхэм, а к звездному касту присоединится легендарный Майкл Кейн в роли патриарха семейства Шоу.