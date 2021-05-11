Виды огнеупорного кирпича − какая разница между ними

Огнеупорный кирпич предназначен для внутренней обкладки печей, каминов, дымоходов и печных труб. Он служит огнезащитным слоем, защищающим кладку печи от открытого огня и раскаленных углей.

От любого другого вида кирпича https://trivita.ua/ru/kirpich огнеупорный отличается жаростойкостью, термостойкостью и теплоемкостью. В результате он выдерживает длительное воздействие повышенных температур, сохраняет изначальную прочность при постоянной смене циклов каления-остывания, а также накапливает большое количество тепла.

Виды огнеупорного кирпича

В зависимости от материала изготовления огнеупорный кирпич разделяется на несколько видов. Каждый характеризуется огнестойкостью, прочностью и устойчивостью к химическим воздействиям.

Углеродистый

Этот кирпич получают обжигом шихты из каменноугольной смолы с графитом. Предел его огнеупорности до 3500 °C. В основном используется для футеровки плавильных печей.

Кварцевый

Применяется при температурах до 1730 °C. Предназначен для строительства промышленных отопительных котлов.

Основной

Изготавливается из известково-магнезиальных масс. Кроме высокого предела огнеупорности до 1900 °C, такой кирпич имеет высокую прочность и устойчивость к истиранию. В основном, востребован в металлургии.

Шамотный

Это наиболее используемый в промышленности и быту огнеупорный кирпич. Его устойчивость к высокой температуре уступает остальным видам, но баланс стоимости и качества остается лучшим.

Шамотный (глиноземистый) кирпич изготавливается методом термоформовки из смеси обожженного каолина (шамота) и белой глины с некоторыми добавками.

Самыми востребованными марками считаются:

ША − плотность до 2,1 т/ м³, предельная температура 1400 °С. Применяется для обкладки груб домашних и котельных печей.

ШБ − плотность до 2 т/м³, температурный предел 1350 °С. Считается универсальным, так как имеет средний баланс огнеупорности и теплопроводности. Из него строят бытовые печи, камины, мангалы и дымоходы.

ПВ и ПБ − плотность до 1,9 т/м³, максимальная температура − 1250 °С. Из-за высокого содержания оксида кремния, характеризуется высокой инерционностью − медленно нагревается и долго остывает. Используется для кладки мангалов, барбекю и печных дымоходов.

ШЛ − шамотный, легковесный, с плотностью 0,4-1,3 т/м³. Огнеупорность 1150-1300 °С. Применяется как теплоизолирующий слой между металлическим кожухом и внутренней футеровкой печей.

Выпускается прямой, клиновой, трапецеидальный и арочный огнеупорные кирпичи, что дает возможность выкладывать любую форму кладки. При этом для всех изделий предъявляются общие требования – ровные и гладкие поверхности.