В Китае зафиксировали самые низкие темпы рождаемости за последние десятилетия

Это самый медленный рост населения за более чем полвека. Уровень рождаемости также снижается четвертый год подряд в 2020 году, когда на свет появилось 12 миллионов младенцев, что означает, что Китай столкнулся с демографическим кризисом, который может подорвать экономический рост страны, отмечает New York Times. Сейчас почти 19 процентов населения страны — старше 60 лет. Эта прослойка населения возросла за десятилетие на 6 процентов.

В начале 2020 года стало известно, что в Китае рекордно упала рождаемость. Сократилась и численность трудоспособного населения, к которому относят людей от 16 до 59 лет: за год их стало меньше на 890 тысяч человек.