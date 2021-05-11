Китай начал неуклонно стареть и останавливать рост населения.
В Китае зафиксировали самые низкие темпы рождаемости за последние десятилетия — 0,53 процента в год. К концу 2020 года численность населения страны достигла 1,411 миллиарда человек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного статистического управления КНР.
Это самый медленный рост населения за более чем полвека. Уровень рождаемости также снижается четвертый год подряд в 2020 году, когда на свет появилось 12 миллионов младенцев, что означает, что Китай столкнулся с демографическим кризисом, который может подорвать экономический рост страны, отмечает New York Times. Сейчас почти 19 процентов населения страны — старше 60 лет. Эта прослойка населения возросла за десятилетие на 6 процентов.
В начале 2020 года стало известно, что в Китае рекордно упала рождаемость. Сократилась и численность трудоспособного населения, к которому относят людей от 16 до 59 лет: за год их стало меньше на 890 тысяч человек.
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