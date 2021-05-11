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Ученые из Швеции нашли простые способы замедлить старение мозга

Замедлить старение мозга можно. Как это сделать, рассказали шведские ученые из Гетеборгского университета, пишет издание Svenska Dagbladet.

По словам специалистов, есть несколько способов. Во-первых, необходимо больше двигаться, поскольку сидячий образ жизни усиливает и умножает воспалительные процессы в организме, а также увеличивается риск развития деменции.

Во-вторых, необходимы здоровый сон и правильный рацион, которые влияют на работу нервных клеток и способность мозга создавать новые клетки. В меню лучше включить больше овощей, ягод, фруктов, бобовых, орехов, цитрусовых, оливкового масла и рыбы.

Также нужно стараться не набирать лишний вес, употреблять больше клетчатки и питаться разнообразнее, чтобы сохранить хорошей микрофлору кишечника, так как 90% гормона серотонина, который очень важен для психического здоровья, производится именно в этом органе, и лишь 10% — в мозге.

Еще на здоровье мозга позитивное влияние оказывает хорошее психологическое самочувствие — ученые советуют наладить отношения с близкими, стараться всегда учиться чему-то новому, так как это стимулирует образование новых клеток мозга.

11 мая, 2021 | Category: Наука, Новости
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