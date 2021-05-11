У США заявили про домовленість Байдена і Путіна про переговори щодо контролю озброєнь та безпекових питань

Спецпредставник США з питань роззброєння Роберт Вуд заявив про підготовку до переговорів між президентом США Джо Байденом та Росії Володимиром Путіним.

«У моїй промові до Конференції щодо роззброєння, я також заявив, що президент Байден та президент Путін погодились розглянути дискусії щодо стратегічної стабільності щодо низки питань контролю озброєнь та безпки. Ми готуємося до цих дискусій», — зазначив Вуд у соціальній мережі Twitter після виступу на віртуальній коференції ООН присвяченій проблемам роззброєння.

З повним текстом виступу Вуда можна ознайомитись на сайті Місії США у Женеві.

Американо-російські відносини досягли найнижчої точки в період після «холодної війни» після того, як президент Байден ствердно відповів на питання, чи є Путін вбивцею, а Москва викликала для консультацій російського посла у Вашингтоні.

Як відомо США та Росія продовжили Договір про стратегічні наступальні озброєння (New START). У лютому держсекретар США Блінкен заявив, що Вашингтон буде прагнути до створення більш масштабного механізму контролю над озброєннями

«Президент Байден пообіцяв захистити американський народ від ядерних загроз, відновивши лідерську позицію США в галузі контролю над озброєннями та нерозповсюдження ядерної зброї. Сьогодні Сполучені Штати зробили перший крок до виконання цієї обіцянки, продовживши договір СНО-3 з Російською Федерацією на п’ять років», — заявляв Блінкен.

У вівторок спецпредставник США з питань роззброєння Роберт Вуд заявив, що США використають продовження дії СНО-3 на 5 років, щоб «разом з Росією, консультуючись з Конгресом, союзниками та партнерами, добиватись контролю озброєнь, який стосується усієї ядерної зброї Росії».