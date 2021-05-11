Топ непопсовых фильмов о супергероях

Пришло время для просмотра интересных фильмов.

Предлагаем Вам подборку лент о супергероях.

«Таинственные люди»

«Если вам нравятся гротескные комедии Бена Стиллера начала 2000-х («Вышибалы», «Образцовый самец»), то вам обязательно нужно посмотреть «Таинственных людей», – рассказал Трембовецкий Новому каналу. – Это история о трио супергероев-неудачников, обладающих максимально невыразительными способностями. Их постоянно уделывает всемирно известный супергерой Капитан Изумительный, которому настолько наскучила его собственная эффективность в борьбе с преступностью, что он использует свое альтер-эго, юриста-миллиардера, чтобы выпустить из тюрьмы суперзлодея Казанову Франкенштейна».

«Неуязвимый»

Найт Шьямалан после ошеломительного успеха «Шестого чувства», снова снял в своем фильме Брюса Уиллиса, воссоединив его с коллегой по «Криминальному чтиву» и «Крепкому орешку 3» Сэмюэлем Джексоном. Этого уже должно быть достаточно для просмотра. Но и представив других людей в этих ролях, фильм все равно останется чуть ли не лучшим кино о рождении супергероя, при том, что в нем нет ни спецэффектов, ни геройских поступков, ни большого экшна, хотя бы в кульминации фильма. Все мы задумывались о том, что было бы, если бы имели суперспособности, и вот «Неуязвимый» дает на это самый честный, приземленный и психологически тяжелый ответ.

«Супер»

Следуя стандартному шаблону фильмов по комиксам, где обычный парень превращается в супергероя, «Супер» представляет себе, что бы произошло, если бы этот обычный парень был одновременно еще и лишен каких-либо способностей и более чем немного психически нестабилен. Невероятно смешной Рэйн Уилсон, будто продолжая играть Дуайта Шрута из «Офиса», который теперь бегает по городу, бьёт плохих парней по голове гигантским гаечным ключом, при этом произнося свою фирменную фразочку (у каждого супергероя она должна быть) «Заткнись, преступление!»

«Хроника»

Три подростка из средней школы Сиэтла натыкаются на неизвестный предмет, дающий им телекинетические способности. Со временем они начинают сближаться и экспериментировать со своими силами, учась использовать телекинез для различных целей, включая полет. Сначала они используют эти способности для безобидных подростковых проступков и личной выгоды, но, в конце концов, характер одного из них, плюс, проблемы в семье переводят его на более темный путь, и он начинает использовать свои способности в более зловещих целях. Эффект найденной пленки представлен в очень правдоподобной манере, так как большая часть фильма – это записи с видеокамеры, которую персонажи носят с собой.

По мере того, как действие в фильме усиливается, отснятый материал медленно распространяется на другие записывающие устройства, что прекрасно вписывается в растущие ставки и амбиции фильма. Сценарий картины был написан всего за неделю, на бюджет ушло лишь 12 миллионов долларов, а собрал этот фильм 126 миллионов.