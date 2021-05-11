Том Круз отказался от присужденных ему «Золотых глобусов» из-за скандала с жюри премии

Американский актер Том Круз вернул Голливудской ассоциации иностранной прессы три премии «Золотой глобус», присужденные ему в разные годы. Это награды за роли в фильмах «Рожденный четвертого июля» (1990), «Джерри Магуайр» (1997) и «Магнолия» (2000).

Таким образом, как пишут CNN и Deadline со ссылкой на источники, близкие к актеру, Круз выразил протест против недостаточного разнообразия представителей американского общества в составе жюри кинопремии.

Ранее телекомпания NBC, которая традиционно ведет трансляции церемонии вручения «Золотых глобусов», объявила, что по тем же причинам не станет этого делать в 2022 году.

Скандал вокруг кинопремии начался после того, как в феврале газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии темнокожих в жюри «Золотого глобуса», состоящего из 87 журналистов. После этого от сотрудничества с ассоциацией отказались Netflix и Amazon.

10 мая Голливудская ассоциация иностранной прессы обнародовала план реформы жюри. Ожидается, что к августу 2021 года в его состав войдут 20 новых членов. Также организация займется разработкой нового этического кодекса.

«Золотой глобус» — вторая по престижности после «Оскара» американская кинопремия. Впервые «Золотые глобусы» от имени иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде, вручили в 1944 году.