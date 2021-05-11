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Стали доступны первые кадры «Миссия: невыполнима 7»

Стали доступны первые кадры "Миссия: невыполнима 7"

Журнал Empire опубликовал первые материалы к седьмому фильму франшизы «Миссии: невыполнима»: новый кадр и две обложки с Томом Крузом в образе спецагента Итана Ханта.

Съёмки фильма в эти дни продолжаются в Англии. Судя по фото, Круз будет исполнять в ленте трюки на мотоцикле. Режиссёром вновь выступит Кристофер МакКуорри.

Студия Paramount несколько раз переносила премьеру из-за коронавируса, пока не остановилась на 27 мая 2022 года. Спустя 45 дней после проката фильм выйдет на стрим-сервисе Paramount+.

Детали сюжета не раскрываются. Коллегами Круза по съёмочной площадке стали Винг Рэймз, Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Ванесса Кирби, Ши Уигхэм, Генри Черни, Марк Гэтисс, Кэри Элвес и Анджела Бассетт.

11 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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