Скончался отец певицы Адель с которым она не общалась

Певица Адель потеряла отца. Он умер от рака в 57 лет. Артистка не жила с папой, он ушел из семьи, когда она была ребенком. Но новость о его кончине расстроила поп-звезду, пишут в СМИ.



«Певица так и не смогла помириться с родителем, несмотря на то, что у него был рак», – сообщает пресса.

Будущей мировой звезде было три года. В этом возрасте она и познала, что такое жизнь без отца. Он ушел от ее матери, переехал в другой город и завел новую семью. Долгие годы Адель не могла простить родителя. В 2013 ему диагностировали рак, но болезнь не сказалась на ее мнении. Детская обида не смогла так простой уйти. Все усугубило его интервью 2011 года. Он начал болтать с журналистами о перемирии с дочерью без ее согласия, дабы хайпануть. Об этом сообщает «Рамблер». Далее: https://news.rambler.ru/starlife/46391434/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink