СБУ заподозрила Виктора Медведчука в госизмене

Депутатам уже предъявлено подозрение. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уточнила, что ранее они проходили по делу в статусе свидетелей. По ее словам, была проведена «масса следственных действий», получено «много экспертных заключений», в ходе досудебного расследования «допрошены ценные свидетели». «Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых», — указала Венедиктова.

Она отметила, что неизвестно, где находится нардеп Медведчук, и СБУ принимает соответствующие меры по установлению его местонахождения и вручения ему ходатайство о содержании под стражей.

Добавим, 26 марта украинские правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины трем руководителям общественного движения «Украинский выбор».