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СБУ заподозрила Виктора Медведчука в госизмене

В госизмене и «попытке хищения национальных ресурсов в Крыму» подозреваются два депутата Верховной рады — лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и депутат этой же партии Тарас Козак. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Депутатам уже предъявлено подозрение. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уточнила, что ранее они проходили по делу в статусе свидетелей. По ее словам, была проведена «масса следственных действий», получено «много экспертных заключений», в ходе досудебного расследования «допрошены ценные свидетели». «Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых», — указала Венедиктова.

Она отметила, что неизвестно, где находится нардеп Медведчук, и СБУ принимает соответствующие меры по установлению его местонахождения и вручения ему ходатайство о содержании под стражей.

Добавим, 26 марта украинские правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины трем руководителям общественного движения «Украинский выбор».

11 мая, 2021 | Category: Новости, Украина
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