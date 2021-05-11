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Саша Барон Коэн получит эксклюзивную награду от MTV

Саша Барон Коэн получит эксклюзивную награду от MTV

Скандальный актер и режиссер Саша Барон Коэн должен получить награду «Гения комедии» на премии MTV Movie & TV Awards в 2021 году. Об этом 6 мая объявил канал MTV.

16 мая номинированный на премию актер, сценарист, продюсер и комик – Саша Барон Коэн – станет четвертым лауреатом эксклюзивной премии «Гений комедии» от MTV, которая отмечает актера, который сделал несравненный вклад в мир комедии. Среди прошлых награжденных – Мелисса Маккарти, Кевин Харт и Уилл Феррелл.

На нынешнем шоу Барон Коэн также номинирован в трех категориях, включая лучший спектакль в фильме за его роль Эбби Хоффмана в «Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7), номинацию за лучший фильм (для продолжения «Бората 2» (Subsequent Moviefilm) и «Лучший дуэт». В последней категории он номинирован вместе со звездой «Борат 2» – болгарской актрисой Марией Бакаловой.

За свою карьеру Саша Барон Коэн получил немало наград:

был признан лучшим новичком на British Comedy Awards в 1999 году, за шоу «The 11 O’Clock Show»;
он получил две премии BAFTA за «Шоу Али Джи»;
четыре номинации на премию «Эмми»;
номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий»;
и премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актер – комедия или мюзикл» за работу над художественным фильмом «Борат».
На церемонии вручения премии British Comedy Awards 2012 он получил награду за выдающиеся достижения, приняв ее в образе Али Джи.
В 2013 году на премии «Британия» он получил награду Чарли Чаплина за выдающиеся достижения в области комедии.

11 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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