Самые популярные экскурсии в Израиле

Сложная ситуация, которая сложилась во всем мире в связи с пандемией коронавируса, сильно ограничила нас в возможности путешествовать. Но карантинные меры потихоньку спадают, а это значит, что все больше стран открывают свои границы для всех желающих. Одним из самых популярных туристических направлений на протяжении многих лет является Израиль. Но важно выбрать хорошего экскурсовода для осмотра достопримечательностей, чтобы у вас остались положительные впечатления от посещения страны. Сайт Excursarium представляет разнообразнейшие экскурсии в израиле, которые проводят только лицензированные гиды, прошедшие специальную серьезную подготовку и любящие свою страну. Мы подготовили краткий обзор самых популярных экскурсий, с которых рекомендуем начать знакомство с Израилем.

Загадки Иудейской пустыни

Это автобусная экскурсия, позволяющая за один день объездить самые главные достопримечательности:

необыкновенный монастырь святого Георгия Хозевита, расположенный на отвесных скалах в ущелье Вади Кельт;

пещеру, где жил пророк Илия, боровшийся с идолопоклонничеством;

монастырь Святого Герасима;

место крещения Христа на реке Иордан.

Иудейской называется пустыня на Ближнем Востоке, раскинувшаяся на территории Израиля и Западного берега реки Иордан. Название произошло от Иудеи — названия удела одного из 12 колен Израилевых и одноименного еврейского южного царства. На экскурсию рекомендуем брать с собой воду и удобную обувь, потому что ходить придется много. Одежда должна быть скромной, а у женщин обязательно должны быть закрыты колени.

Иерусалим трех религий

Исходя из названия ясно, что эта экскурсия многонациональная. Вы увидите:

Гефсиманский сад (место, где Иисус молился со своими учениками);

Церковь Страстей Господних;

Храм Успения Богородицы;

Горницу Тайной Вечери;

Храм Гроба Господня.

Не говоря уже про многочисленные приделы, часовни и монастыри, принадлежащие разным конфессиям. Также обязательная остановка будет возле Стены Плача (самого священного места в Иудаизме).

Мертвое море — день отдыха — пляж Калия

Это экскурсия, на которой можно отдохнуть душой и телом. В свободном доступе у вас будет благоустроенный пляж, грязи Мертвого моря, шезлонги, зонтики, общественные раздевалки, душевые. Все, что нужно для того, чтобы перезагрузиться и отдохнуть, зарядившись положительной энергией на будущее.