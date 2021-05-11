Рулетка с самым высоким показателем уровня отдачи

В какой рулетке RTP выше, чем во французской?

Рулетка – популярная азартная игра, которая имеет несколько разновидностей. Она может отличаться в зависимости от особенностей колеса или дополнительных правил. Каждая рулетка также предлагает различный показатель возврата игроку (RTP).

На сегодняшний день самой прибыльной считается французская вариация, в которую можно поиграть на сайте Рулетка77 абсолютно бесплатно. С 98,65% RTP она обеспечивает самую высокую окупаемость. Однако существуют и другие виды, которые могут обеспечить более высокий шанс на выигрыш. Несмотря на то, что лучшие онлайн казино с рулеткой устанавливают свой показатель отдачи игроку, они никак не могут повлиять на игры с прогрессивным джекпотом.

Особенности французской рулетки

Французскую рулетку довольно редко можно встретить по сравнению с другими вариациями. В основном она доступна в европейских казино и у поставщиков программного обеспечения Microgaming и Real Time Gaming. Но когда казино предлагает в нее сыграть, то это обязательно стоит сделать.

В рулетке есть три разных типа колес, включая американскую, европейскую и мини-версии. Европейское колесо содержит 37 ячеек. Они включают числа 1-36, а также сектор зеро. Разделив 36 нейтральных ячеек на 37 общих, можно обнаружить, что показатель возврата игроку на классическом европейском колесе составляет 97,30%.

Один из аспектов, который действительно отличает французскую версию от других игр в рулетку, – это особые правила. Этот вариант предлагает воспользоваться специальными правилами La Partage и En Prison. В «тюрьме» ставка сохранится до следующего вращения, если шарик окажется на секторе зеро. При применении La partage возвращается половина суммы ставки, когда шар падает на ноль. Обычно французская рулетка предлагает 97,30% RTP. Тем не менее, благодаря правилам En Prison или La Partage показатель возрастает до 98,65%.

Взгляд на другие виды рулетки

Наземные казино предлагают американскую, европейскую и французскую рулетки. За счет этого они максимально увеличивают лимиты по ставкам. Между тем, в онлайн-казино есть мини-рулетка и несколько совершенно уникальных вариаций. Их программное обеспечение позволяет создавать более экзотические версии этой игры. Другие виды рулетки, которые пользуются популярностью в казино:

1. Американская рулетка. В этой игре используется американское колесо с 38 лунками. Карманы включают 1-36, зеро и двойное зеро. Как и в случае с европейской рулеткой, нулевые карманы приносят пользу казино при ставках на равные деньги. Разделив 36 нейтральных карманов на 38 общих, вы обнаружите, что эта игра предлагает 94,76% RTP. Это самая низкооплачиваемая из распространенных версий рулетки.

2. Европейская рулетка. В этом варианте используется европейское колесо. Как уже говорилось ранее, оно имеет 37 карманов, включая один зеро. В европейской версии RTP составляет 97,30%. Причина, по которой его окупаемость остается на уровне 97,30%, заключается в том, что он не получает выгоды от специальных правил присущих французскому варианту.

3. Мини-рулетка. Хотя она и не так распространена, как другие игры, о которых мы говорили до сих пор, мини-рулетка доступна в некоторых казино. Ее колесо имеет 13 карманов, в том числе один нулевой. Разделив 12 нейтральных чисел на 13 общих, вы обычно получите 92,3% RTP. Тем не менее, многие столы для мини-рулетки используют правило la partage, которое увеличивает окупаемость до 96,15%.

Также существует множество экзотических вариаций. Однако все они основаны на европейской рулетке с показателем возврата не более 97%.

Прогрессивная рулетка с высоким показателем RTP

Как уже было сказано, французская рулетка имеет самый высокий показатель возврата игроку. Но прогрессивная рулетка иногда может предложить более высокий RTP. За счет одной особенности она дает возможность выигрывать чаще с минимальным риском.

Главная особенность прогрессивной рулетки – это джекпот, который постепенно растет. Он стимулирует игроков делать дополнительные ставки, чтобы получить возможность поучаствовать в розыгрыше главного приза. Способ получения джекпота варьируется от одной прогрессивной игры к другой. Однако, как правило, он закреплен к выпадению определенной ячейки на протяжении нескольких раундов.

Прогрессивная рулетка не предлагает очень высокий RTP при первом посеве джекпота. Фактически вначале она имеет показатель возврата игроку 80%, а иногда и меньше. Однако RTP продолжает расти по мере роста джекпота. Если предположить, что прогрессивная выплата превышает точку безубыточности, тогда RTP превысит 100%.

Самая большая проблема с прогрессивной окупаемостью в рулетке заключается в том, что все это теоретически. Хотя эта игра действительно может предложить более 100% RTP, она не дает реалистичного шанса на получение прибыли. В конце концов, игроку нужно сорвать джекпот, чтобы получить полную окупаемость. Несмотря на это, данный вид рулетки считается самым выгодным для опытных игроков, которые готовы совершать множество ставок.