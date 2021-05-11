Робот-стоматолог научился вставлять зубы

Перед вами реальная операция по установке нового зуба, проводимая роботом-стоматологом в Китае. После полноценного цикла подготовки людьми и программированию дальнейших действий бота, тот смог установить имплантаты с погрешностью 0,2-0,3 мм, что полностью соответствует установленным стандартам для подобных операций. Робот действовал полностью автономно, руководствуясь заложенными в него ранее алгоритмами.



В этой новости прекрасно всё. Самое главное это человек, сидящий в стоматологическом кресле. Таким бесстрашием и выдержкой может обладать только истинный патриот своего дела и человек, готовый пожертвовать своей челюстью ради технического прогресса. Ведь если операция пройдет успешно, а так и произошло, то есть все шансы, что роботы начнут заменять реальных стоматологов. О полной замене конечно речи не идет. Консультация, осмотр и настройка робота останутся за врачом.

Но вот сама операция, техническая часть лечения будет передана роботу. А врач тем временем начнет принимать следующего пациента. Об удешевлении лечения речи конечно не идет, но вот скорость, не в ущерб качеству, увеличится. Если роботы начнут активно учиться и совершенствоваться, то создание целых роботизированных модулей, лечащих абсолютно любые болезни, уже не будет казаться такой фантастикой.