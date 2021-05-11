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Ракета ЦАХАЛа влетела точно в окно и ликвидировала командиров Исламского джихада

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает о том, что в результате удара ВВС Израиля в квартале Рималь в Газе убиты два командира Исламского джихада.
ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в Газе
Также сообщается о том, что тяжело ранен один из важнейших командиров Исламского джихада Мухаммед Абу аль-Ата. Его брат, также командир Исламского джихада, был ликвидирован в результате операции “Черный Пояс” в 2019 году. Состояние Мухаммеда аль-Ата оценивается как критическое.

По всей видимости, командиры Исламского джихада собрались в квартире на втором этаже восьмиэтажного здания в Рималь. ЦАХАЛу стало известно об этом — и в результате был нанесен молниеносный удар по этой конкретной квартире.

В то же время, в палестинской прессе сообщается о том, что «сионистские варвары» в результате удара по Рималь «убили престарелую женщину и ее сына-инвалида».

https://mignews.com/news/arabisrael/world/110521_122353_51127.html

11 мая, 2021 | Category: Израиль, Новости
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