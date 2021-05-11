По Израилю уже выпущено 250 ракет с момент начала эскалации

Около 6 утра во вторник начался сильный обстрел Ашкелона, по городу выпущены десятки ракет.

Повреждены два здания. Водном случае ракета попала в 5-этажный дом, три этажа были разрушены. Пострадали 6 человек, некоторые были ранены осколками стекла, один пострадавший получил ранения средней степени тяжести, остальные ранены легко.

Ранены 4 членов одной семьи. 40-летний отец получил ранение в голову, его состояние оценивается от средней степени тяжести до тяжелого. 39-летняя мать и двое детей ранены легко. При том же обстреле ранения получили также 83-летняя женщина и мужчина в возрасте около 60 лет.

Еще одна ракета попала в частный дом — пострадавших нет, зданию нанесен серьезный ущерб.

По Израилю уже выпущено 250 ракет с момент начала эскалации. ЦАХАЛ сообщил, что атаковал 130 целей в секторе.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, батареи ПРО “Железный Купол” за минувшую ночь сбили 90 ракет.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа, бригадный генерал Хеди Зильберман, проинформировал военных репортеров в 6:30 утра: «Среди атакованных целей: дом командира батальона террористической организации ХАМАС, места для производства оружия и структура военной разведки организации, а также два террористических туннеля возле разделительного забора».

https://news.israelinfo.co.il/events/94758