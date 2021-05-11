«Он в шоке»: о реакции Алекса Родригеса на вероятное воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Бывший муж Дженнифер Лопес попал в прострацию после новостей о том, что его супруга хочет вернуться к своему раннему любовнику.

Если новостям о возможном воссоединении 51-летней Дженнифер Лопес и 48-летнего Бена Аффлека поклонники их пары очень обрадовались, то вот бывший жених певицы, 45-летний бейсболист Алекс Родригес, от них, мягко говоря, в восторг не пришел. По словам инсайдеров, сообщения, что Лопес и Аффлек вместе провели отпуск, повергли Родригеса в шок.

Алекс шокирован тем, что Лопес решила двигаться дальше. Он действительно думал, что они смогут воссоединиться. Он пытался связаться с Джей Ло, чтобы встретиться с ней, но она не ответила ему взаимностью, — отметил источник.

Инсайдер добавил, что Родригес был так опечален новостью о воссоединении бывшей возлюбленной с голливудским актером, что хотел связаться с ней, чтобы сообщить ей, как он расстроен. Источник также отметил, что Лопес не заинтересована в том, чтобы восстановить отношения с Родригесом.

С этим покончено,

— сказал инсайдер.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Другой источник отмечает, что певица хочет попробовать начать все сначала с Аффлеком, с которым они встречались в начале 2000-х и были помолвлены.

Она хочет дать шанс отношениям с Беном. У них никогда не было настоящего завершения романа, и она всегда задавалась вопросом, что могло бы из этого получиться. То было неподходящее для этого время, то они находились в разных местах. Но сейчас у нее наконец появилась возможность провести с ним время и посмотреть, к чему это может привести. Им очень комфортно вместе. Она очень счастлива и хочет продолжать встречаться с ним,

— поделился он.

Напомним, что о расставании Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили месяц назад. После нескольких попыток спасти отношения они решили остаться друзьями. Одной из причин разрыва пары называют неоднократные слухи об изменах Родригеса, циркулировавшие в СМИ.

Вскоре после расставания с Родригесом появились новости, что Лопес проводит время с Беном Аффлеком. Актер уже несколько раз был замечен у дома экс-возлюбленной, а на днях их вместе засняли в ее машине, когда они вернулись из отпуска в Лос-Анджелес.