Netflix потратит 17 млрд долларов на новый контент в 2021 году

Согласно традиционному квартальному отчёту стримингового сервиса, Netflix планирует потратить в 2021 году на производство собственного контента 17 млрд долларов. За первые несколько месяцев прирост подписчиков составил всего лишь 4 миллиона, что является очень скромным показателем. В настоящий момент аудитория сервиса составляет 208 миллионов.

Глава по контенту Тед Сарандос уверен, что это напрямую связано с небольшим количеством оригинальных фильмов и сериалов ввиду задержек из-за пандемии. Поэтому сервис примет основательные меры по производству нового контента.

В прошлом году траты Netflix на создание проектов составили 11,8 млрд, а в 2019-ом — 14 млрд долларов. Аналитики считают, что к 2026 году сумма ежегодных трат может увеличиться до 26 млрд.

Пока что ближайшим конкурентом сервиса является Amazon, аудитория которого перевалила за 200 миллионов подписчиков.