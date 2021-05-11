NBC отказалась транслировать церемонию «Золотой глобус» в следующем году

Телекомпания NBC заявила, что она не будет транслировать церемонию вручения премий «Золотой глобус» в следующем году, ссылаясь на отсутствие реформ в организации, которая стоит за ежегодным шоу.

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFРA), в которую входят иностранные журналисты и критики и которая вручает эти награды с 1940-х годов, столкнулась с критикой из-за недостатка многообразия.

NBC пошла на этот шаг, после того как зрительская аудитория последней церемонии вручения «Глобусов», сократилась на 62 процента.

«Мы продолжаем верить, что HFРA твердо намерена провести серьезные реформы, – заявила телекомпания. – Однако перемены такого масштаба требуют времени и усилий, и мы уверены, что HFPA нужно время, чтобы сделать все правильно. В связи с этим NBC не будет транслировать церемонию вручения «Золотых глобусов» в 2022 году».