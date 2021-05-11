Москва отказалась платить Чехии компенсацию за свои взрывы во Врбетице

Чешская Республика будет требовать от Российской Федерации возмещения за убытки, причиненные во время двух взрывов на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Однако, РФ не хочет выплачивать никаких компенсаций Праге за свою причастность к терактам в Чехии, заявил ТАСС глава комитета госдумы по международным делам Слуцкий.



Практически дословно заявления Слуцкого повторил замглаваря комитета совфеда по международным делам Джабаров. Российская сторона не собирается ничего выплачивать Праге, это требование абсурдно, сказал он РИА Новости.



В субботу глава Минфина Чехии Алена Шиллерова заявила о планах потребовать от Кремля по меньшей мере 1 млрд крон (39 млн евро) в качестве ущерба за инцидент 2014 года, жертвами которого стали двое граждан страны.

«Самый жизнеспособный путь, который кажется оптимальным, — это международная компенсация в соответствии с международным правом, потому что, если мы пойдем, например, путем компенсации ущерба через уголовное судопроизводство, это займет очень много времени», — заявила Шиллерова в интервью Чешскому телевидению.

О причастности российской военной разведки ГРУ к взрывам чешские власти объявили 17 апреля, а спустя день Прага выслала 18 российских чекистов МИД РФ.

Персонами нон-грата были объявлены 35 «дипломатов» Мордора и 46 административно-технических сотрудников.