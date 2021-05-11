«  
  »

Москва отказалась платить Чехии компенсацию за свои взрывы во Врбетице

Чешская Республика будет требовать от Российской Федерации возмещения за убытки, причиненные во время двух взрывов на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Однако, РФ не хочет выплачивать никаких компенсаций Праге за свою причастность к терактам в Чехии, заявил ТАСС глава комитета  госдумы по международным делам Слуцкий.

Прага будет требовать у Москвы возмещения убытков из-за взрывов на артскладах
Практически дословно заявления Слуцкого повторил замглаваря комитета совфеда по международным делам Джабаров. Российская сторона не собирается ничего выплачивать Праге, это требование абсурдно, сказал он РИА Новости.

В субботу глава Минфина Чехии Алена Шиллерова заявила о планах потребовать от Кремля по меньшей мере 1 млрд крон (39 млн евро) в качестве ущерба за инцидент 2014 года, жертвами которого стали двое граждан страны.
«Самый жизнеспособный путь, который кажется оптимальным, — это международная компенсация в соответствии с международным правом, потому что, если мы пойдем, например, путем компенсации ущерба через уголовное судопроизводство, это займет очень много времени», — заявила Шиллерова в интервью Чешскому телевидению.
О причастности российской военной разведки ГРУ к взрывам чешские власти объявили 17 апреля, а спустя день Прага выслала 18 российских чекистов МИД РФ.
Персонами нон-грата были объявлены 35 «дипломатов» Мордора и 46 административно-технических сотрудников.

11 мая, 2021 | Category: Новости, Россия
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  