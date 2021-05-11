Леонардо ДиКаприо впервые опубликовал свое фото в Instagram

За страницей голливудского красавчика в Instagram следят почти 50 млн пользователей. В основном в своем аккаунте актер делает посты с целью привлечь внимание к глобальным проблемам: потеплению, спасению планеты и тому подобное.

Однако недавно 46-летний Лео сделал кое-что неожиданное. Звезда впервые поделился собственным снимком.

Итак, Ди Каприо показал кадр из будущего фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной Луны», где сыграет, конечно же, главную роль.

Что ж, поздравляем красавчика Лео с дебютом!