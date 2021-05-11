Камила Морроне публично поддержала своего возлюбленного Леонардо ДиКаприо

46-летний Леонардо ДиКаприо и 23-летняя Камила Морроне вместе уже больше трех лет, однако по-прежнему предпочитают не афишировать свой роман в прессе. Они воздерживаются от комментариев по этому поводу в разговоре с журналистами, не публикуют в соцсетях совместные снимки и не выходят в свет в качестве пары.

Камила Морроне

Однако недавно модель и начинающая актриса сама подкинула поклонникам редкий повод для обсуждения. Камила репостнула в своих сторис новый пост Леонардо, в котором тот поделился первым кадром из фильма «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, где он сыграл одну из главных ролей. Морроне оставила эту новость без своего комментария, однако поклонники сразу же расценили ее жест как акт трогательной поддержки возлюбленного.

Около месяца назад папарацци впервые за долгое время заметили Леонардо ДиКаприо и Камилу Морроне вместе. Они по традиции провели время на пляже в Малибу в большой компании друзей. Своим появлением на публике модель развеяла слухи о беременности, которые до этого ходили в течение нескольких месяцев.

Люди из близкого круга звездной пары утверждают, что пока они не готовы переводить свои отношения на новый уровень. При этом инсайдеры называют отношения Камилы и Леонардо очень нежными и трепетными: по их словам, Морроне именно та девушка, о которой так давно мечтал ДиКаприо.

Они очень любят друг друга. Камила — девушка его мечты. Она молодая, милая, простая и прекрасно ладит с его семьей, как и он с ее. Они знают друг друга целую вечность, и это работает,

— делятся подробностями отношений звезд их знакомые.