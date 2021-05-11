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Израиль рассматривает возможность сухопутной операции против ХАМАС

Командование Армии обороны Израиля может одобрить проведение сухопутной операции против боевиков палестинского движения ХАМАС, передает издание The Jerusalem Post.

Заявление израильских военных прозвучало после запуска более 150 ракет по Иерусалиму и югу Израиля со стороны Палестины. В заявлении говорится, что Армия обороны «рассматривает все варианты ответа».

Обстрелы прошли во время празднования Дня Иерусалима, провозглашенного после перехода восточной части Иерусалима под контроль Израиля в результате Шестидневной войны в 1967 году. После обстрелов израильские ВВС ответили серией ударов по сектору Газа, который находится под контролем ХАМАС.

Израильтяне заявили о гибели восьми боевиков в результате операции, а палестинцы утверждают, что жертвами ударов по сектору Газа стали 20 человек, включая девятерых детей, и еще 65 человек получили ранения.

11 мая, 2021 | Category: Израиль, Новости
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