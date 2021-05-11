Израиль рассматривает возможность сухопутной операции против ХАМАС

Заявление израильских военных прозвучало после запуска более 150 ракет по Иерусалиму и югу Израиля со стороны Палестины. В заявлении говорится, что Армия обороны «рассматривает все варианты ответа».

Обстрелы прошли во время празднования Дня Иерусалима, провозглашенного после перехода восточной части Иерусалима под контроль Израиля в результате Шестидневной войны в 1967 году. После обстрелов израильские ВВС ответили серией ударов по сектору Газа, который находится под контролем ХАМАС.

Израильтяне заявили о гибели восьми боевиков в результате операции, а палестинцы утверждают, что жертвами ударов по сектору Газа стали 20 человек, включая девятерых детей, и еще 65 человек получили ранения.