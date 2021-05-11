Израиль призывает пять тысяч резервистов из-за масштабных обстрелов из сектора Газа

Об этом сообщает Haaretz.

Отмечается, что речь идет о резервистах с Южного округа, Службы тыла и оперативного отдела Генштаба.

По словам Ганца, солдаты будут набираться для проведения операции «Страж стен» и усиления линии обороны страны.

Газета The Times of Israel отмечает , что полиция Израиля призывает из резерва восемь рот пограничной полиции для усиления во время проведения операций.

Напомним, ситуация между Палестиной и Израилем обострилась в воскресенье, 10 мая. С тех пор ХАМАС из Сектора Газа выпустил по Израилю более 250 ракет , ранив 6 человек. В ответ израильские военные начали операцию «Страж стен».