ХАМАС: 137 ракет по Ашдоду и Ашкелону за 5 минут. 8 прямых попаданий



Террористическая организация ХАМАС «похвасталась» тем, что по Ашдоду и Ашкелону было выпущено 137 ракет за пять минут.

«Это самый интенсивный огонь, который мы вели до этого момента», – похвастались террористы.

Ранее ХАМАС пообещал сделать обстрелы более интенсивными.

В результате массированного обстрела террористами Газы зафиксировано восемь прямых попаданий в Ашдоде и в Ашкелоне.

В Ашдоде — два попадания, в Ашкелоне — шесть попаданий. В Ашкелоне ракета попала в школу для девочек.

В Ашкелоне в больницу эвакуированы 25 пострадавших, большинство — в шоковом состоянии.

В Ашдоде шрапнелью ранена девочка. Ее мать также госпитализирована в шоковом состоянии.

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https://mignews.com/news/arabisrael/world/110521_141619_39334.html