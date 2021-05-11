Глава Румынии призвал к сдерживанию России на «восточном фланге» НАТО

Румынский лидер Клаус Йоханнис на саммите «Бухарестской девятки» высказался за то, чтобы США и НАТО разместили в его стране больше военных. По словам президента, усилия альянса на его восточных оконечностях следует консолидировать из-за враждебной деятельности РФ, пишет «Укринформ».

Россия пытается «расстроить оборонный потенциал» по соседству с Румынией — в Черном море, в Украине и вокруг нее, заявил политик.

Он отметил, что продвигал свою идею в разговоре с участвующим в саммите по видеосвязи президентом США Джо Байденом. Сам глава Белого дома, по словам его представителя Джен Псаки, в выступлении говорил о «своей приверженности восстановлению союзов и укреплению трансатлантических связей», а также о намерении более тесно сотрудничать со странами, объединенными бухарестским форматом.

Мероприятие натовской «девятки» (В9, «Би-9»), в которую также входят Чехия, Словакия, Болгария, Литва, Латвия, Эстония и Венгрия, организовал Йоханнис в паре с президентом Польши Анджеем Дудой. Участники форума раскритиковали Россию за акты террора на территории НАТО, в частности взрывы арсеналов в Чехии и Болгарии.