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Ford раскрыл имя и дату премьеры электрического F-150

Компания Ford опубликовала первый видеотизер электрической версии своего бестселлера, F-150, и раскрыл некоторые подробности о новинке. Пикап с полностью «зеленой» силовой установкой получит имя F-150 Lighting («молния») и дебютирует 19 мая, а продажи начнутся в середине 2022 года.

С новинкой Ford возродит имя Lightning, которое впервые использовали для обозначения «горячих» модификаций F-Series в 1993 году. Модель SVT Lightning первого поколения получила 240-сильный V8 5.8, но уже во втором променяла его на компрессорный V8 5.4 мощностью 385 лошадиных сил, попав в Книгу рекордов Гиннесса как быстрейший пикап в мире (0–97 км/ч за 5,2 секунды). Теперь же название Lightning обретет новое значение и будет указывать на электрическую силовую установку, которую Ford обещал сделать самой мощной за всю историю линейки.

По словам главы Ford Джима Фэрли, электрический F-150 будет динамичнее, чем топливный пикап-рекордсмен, и будет постоянно совершенствоваться путем обновления софта «по воздуху». В движение полноприводный электропикап будет приводить двухмоторная силовая установка, а ожидаемый запас хода составит не менее 483 километров. Кроме этого, его батареи смогут обеспечить электроэнергией целый дом в случае отключения электричества, как и у внедорожника GMC Hummer EV.

11 мая, 2021 | Category: Новости, США
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