Электрическая автономная уборочная машина Trombia вышла на улицы Финляндии

Габаритные размеры Trombia достаточно невелики, но при этом позволяют захватывать механическим метлам ширину убираемой поверхности до 2 метров. Размеры машины: длина — 3,53 метра, ширина — 2,3 метра (в перспективе будет увеличена до 3 метров) и высота — 1,5 метра. Масса Trombia с пустым бункером для мусора — 2,6 тонны, а бункер для отходов имеет объем — 1,8 кубических метра.

Улицы финских городов в ближайшее время могут оккупировать роботы-уборщики от компании Trombia Technologies. Первые испытания в реальных условиях подметально-уборочной машины Trombia были проведены еще в прошлом году на велосипедной трассе Хельсинки-Баана. Сейчас компания проводит тестирование механических дворников в различных городских условиях и при различных нагрузках.

Управление «электрическим дворником» осуществляется на основе машинного зрения и датчика LIDAR. Испытания проводятся как в дневное, так и в ночное время. Универсальный уборщик улиц Trombia защищен от осадков и может работать в любую погоду. Рабочая скорость уборки улиц, в зависимости от загрязненности, составляет от 2 до 6 км в час при максимальной скорости движения машины, не превышающей 10 км/ч.

Для работы Trombia требуется мощность от 6 до 10 кВт, в то время как дизельные городские «пылесосы» используют мощность от 70 до 130 кВт. Автономная работа электродворника обеспечивается одинарным аккумулятором емкостью 45 кВтч или спаренным — 90 кВтч. Количества энергии достаточно для стандартного режима уборки на протяжении 8,5 — 17 часов или для непрерывной интенсивной чистки улиц на протяжении 4 — 8 часов.



Пилотная программа Trombia Free 2021 посвящена исследованию возможности использования автономных дворников в проекте умного города, осуществления уборки в морских портах, аэропортах, и на парковках. Продажа первых серийных машин Trombia стартует в 2022 году, после проведения в 2021 году предпродажной подготовки на рынках Норвегии и Германии.