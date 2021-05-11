Дженнифер Лопес и ее «бывший» Бен Аффлек провели вместе отпуск

Похоже, слухи о воссоединении 51-летней Дженнифер Лопес и 48-летнего Бена Аффлека вполне могут оказаться правдой. Стало известно, что актер и певица вместе провели отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. В поездку, по словам источников, они отправились вдвоем. Инсайдер добавил, что они выглядели очень счастливыми во время своего путешествия.

Дженнифер провела несколько дней с Беном. У них очень крепкая связь. Все происходит быстро и интенсивно, но Дженнифер счастлива,

— рассказал инсайдер.

Вернувшись в Лос-Анджелес, Бен и Дженнифер отправились домой к певице, и пару даже засняли вместе в автомобиле, причем за рулем был Бен.

После того, как снимки пары попали в сеть, пользователи Twitter устроили в социальной сети настоящий переполох и стали активно обсуждать воссоединение Аффлека и Лопес.

В честь возвращения Беннифер (такое прозвище дали Бену и Дженнифер, когда они были парой. — Прим. ред.) я даже включу свой старый iPod, чтобы посмотреть, работает ли он по-прежнему.

Я против возвращения джинсов с низкой талией, но я за то, чтобы говорить о возвращении Беннифер.

Я готов к тебе, 2004 год!

— пишут в сети.

Напомним, что не так давно и Аффлек, и Лопес расстались со своими вторыми половинками: актер в начале года порвал с Аной де Армас, вместе с которой они были около года, а Лопес совсем недавно объявила о разрыве с Алексом Родригесом, с которым была помолвлена.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес были одной из самых ярких знаменитых пар начала 2000-х. Их роман продлился 1,5 года. Влюбленные даже собирались пожениться, однако свадьбу отменили за несколько дней до торжества.