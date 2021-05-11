Disney больше не принимает сценарии с белыми главными героями

1. Disney больше не принимает сценарии с белыми главными героями. Даже если они очень хороши.

Студия Disney —один из крупнейших поставщиков развлекательного контента — рассказала о своей приверженности новым стандартам расового и прочего разнообразия.

О том, что в своём стремлении к совершенству студия готова пожертвовать даже качественно написанным текстом, рассказала глава Disney Television Дана Уолден, чьи слова приводит издание Washington Examiner. Заявление было сделано в начале месяца во время онлайн-конференции «Женщины в фокусе: женщины, высокие технологии и будущее Голливуда», однако СМИ не сразу обратили на высказывание внимание.

Скажу вам, что впервые мы получили несколько невероятно хорошо написанных сценариев, которые не отвечали нашим стандартам в вопросах инклюзивности, и мы отказались от них. Отказались. Больше подобное не попадет в эфир, потому что это не то, чего хочет наша аудитория. Это не отражение нашей аудитории, и мне нравится направление, в котором мы движемся.

Дана Уолден, председатель по развлечениям Disney TV

В качестве примера женщина привела историю о белой семье с попыткой внести разнообразие через персонажей второго плана. Стоит отметить, что речь идет о пилоте для канала ABC, принадлежащего Disney. Осенью он представил новые стандарты для персонажей, актеров, режиссеров, сценаристов и съемочной группы. Приветствуется, если как минимум половина героев и исполнителей их ролей будут относиться к женщинами, инвалидам, цветным или ЛГБТКИ-сообществу.