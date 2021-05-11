Цукерберг решил поддержать биткоин

Основатель Facebook Марк Цукерберг на своей страничке в соцсети поделился фотографией коз и рассказал, что назвал питомцев Биткоин и Макс (Bitcoin и Max).

Сторонники цифровых валют посчитали, что таким образом американский миллиардер поддержал биткоин, сообщает ПРАЙМ.

При этом Цукерберг не дал никаких комментариев, однако многие пользователи предположили, что таким образом он намекает на будущую покупку биткоинов (BTC). В конце месяца состоится собрание акционеров Facebook, где и может быть объявлено о решении.

Тем временем, отмечает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, «на криптовалютном рынке на прошлой неделе наблюдался глобальный переток капитала из BTC в эфириум».

«10 мая, по данным биржи CEX.IO, пара ETH/USD закрепилась на уровне $4,120 тыс. Таким образом, эфириум готовится к броску в сторону $5 тыс. В то же время BTC/USD сохранил свои позиции в устоявшемся диапазоне и вяло курсировал между отметками $55-58 тыс. 10 мая пара BTC/USD торговалась на значении $56,696 тыс.», — говорится в обзоре эксперта.

Он сохраняет «позитивный прогноз по цифровым активам», полагая, что «в ближайшее время продолжится переток капитала из главной криптовалюты (биткоин — ред.) в альткоины».