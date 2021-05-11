Цены на сырье в мире взлетели рекордно за 40 лет

Мировые рынки сырья продолжают полет в стратосферу под шум «печатных станков» центробанков, заливших в экономику 10 триллионов долларов денежной эмиссии и продолжающих накачивать систему ликвидностью со скоростью 200 млрд долларов в месяц.

По итогам прошлой недели индекс Bloomberg Commodity Spot,прибавил еще 3,2% и обновил максимум с 2011 года.

За последние 12 месяцев этот индикатор, отслеживающий цены на базовые сырьевые товары — от энергоносителей и металлов до продовольствия и древесины — взлетел на 62%, установив рекорд роста с января 1980 года.

Более 12% за неделю и 128% за год прибавили фьючерсы на железную руду, обновляющие исторические рекорды на отметках выше 200 долларов за тонну.

Медь подорожала на 6,6% за неделю и 102% за год, впервые в истории достигая 10,776 тысячи долларов за тонну.

Фьючерсы на древесину в Чикаго прибавили еще 12% за неделю, увеличив годовой рост практически до 400%.

Биржевые цены на кофе подскочили на 11% за неделю, хлопок стал дороже на 2,2%.

Индекс цен базовых продуктов питания от ФАО (Сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН) прибавил 30,8% за последний год, показав скачок, который мировая экономика не переживала с 2011 года.

За 12 месяцев зерно стало дороже на 26%, кукуруза на 66%, сахар — на 60%, молочная продукция — на 24%, а растительные масла — вдвое.

Хотя ралли на рынках невиданное за четыре десятилетия, говорить о достижении потолка еще рано, заявил Bloomberg TV Иви Хамбро, глава сырьевых инвестиций BlackRock: «Рынки тестируют верхние границы, чтобы понять, каков будет новый диапазон цен».

Можно говорить об угрозе полноценного «инфляционного шока», считает Марко Коланович, главный стратег по глобальным рынкам JPMorgan.

«С учетом все еще высокой безработицы и многолетнего отставания инфляции от цели, центробанки вряд ли возьмутся обуздать рост цен, и это чревато неприятным сюрпризом для управляющих, большую часть своей карьеры игравших на дефляционных трендах», — говорит он.

JPM советует инвесторам переключаться на акции стоимости, одновременно увеличивая вложения в прямые хеджи от инфляции, такие как сырьевые товары.

Рынки commodities толкают вверх множество факторов: отскок глобального роста, вызванный вакцинами; проблемы с транспортировкой, ограничивающие поставки; погодные катаклизмы в ключевых регионах роста, а также рост опасений по поводу инфляции и спекулятивное безумие, вызывающее рост инвестиционного спроса, перечисляет Оле Хансен, глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке.

«Одной из самых значимых проблем, связанных с нынешним резким ростом мировых цен на сырьевые товары, является влияние роста цен на продовольствие на те группы населения и экономики, которые меньше всего могут себе это позволить», — добавляет он.

Хотя ФРС продолжает гнуть официальную линию о том, что ускорение инфляции временное, скорее всего, уже в конце лета ей придется сменить пластинку, считает экономист ING Джеймс Найтли.

На ежегодном симпозиуме центробанков в Джексон-Хоул в августе Федрезерв, вероятно, начнет готовить рынки к сворачиванию программ QE, полагает эксперт.