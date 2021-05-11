CША будут предпринимать дипломатические усилия для прекращения оккупации Крыма

Официальный представитель государственного департамента США Нед Прайса побеседовал с корреспондентом «Голоса Америки» Наталкой Писней об итогах визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, «домашнем задании» для украинского правительства и планах США относительно Нормандского формата. Прайс также выразил поддержку журналистам, преследуемым в России.

Наталка Писня: На практическом уровне, как выглядят результаты визита госсекретаря Блинкена в Киев?

Нед Прайс: Госсекретарь Блинкен и, что еще важнее, президент Байден, решили, что очень важно поехать в Украину, в Киев, сделав это как можно быстрее после того, как эта администрация США приступила к работе.

Это сигнал нашим украинским партнерам, что мы заинтересованы в нашем партнерстве. Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину, поддерживать и стоять плечом к плечу с украинцами, которые отражают внешнюю агрессию со стороны России. Россия также пытается уничтожить то, что украинцы делают внутри своей страны, разрушить ощущение суверенности, независимости, к которым стремятся украинцы. Мы много говорили о российской агрессии, о запугиваниях, к которым прибегает Москва, мы также обсуждали коррупцию и необходимость реформ. Это необходимо для того, чтобы Киев, украинцы, смогли двигаться вперед, для реализации евроатлантических устремлений, которым привержены и народ, и руководство страны.

НП: Госсекретарь Блинкен провел несколько встреч в Лондоне, в том числе, с коллегами по Большой Семерке. Есть ли сигнал о том, что Нормандский формат будет расширен и к нему присоединятся США?

Нед Прайс: Мы встречались с коллегами не только по «Большой семерке», мы дважды были (в штаб-квартире) НАТО. Мы были в Брюсселе дважды за последние 3-4 месяца с момента, когда госсекретарь вступил в должность, и я думаю, эти поездки – сами по себе являются важным сигналом. И мы чувствовали единство со стороны всех 30 стран-членов НАТО относительно того, что они поддерживают Украину перед лицом российской агрессии и попыток запугивания. Это отражает и то, что мы слышали от представителей стран «Большой семерки». Таким образом, и НАТО, и «Большая семерка» заявили о поддержке украинского народа и партнерстве с Киевом. Что касается США и нашей роли, то мы глубоко вовлечены в процесс, предпринимаем и будем предпринимать дипломатические усилия для того, чтобы прекратить незаконную оккупацию Россией Крыма, а также окончить незаконные действия России на территории Украины, независимого государства.

НП: Есть ли у администрации и госдепартамента планы назначить спецпредставителя по вопросам Украины?

Нед Прайс: Мы будем продолжать инвестировать усилия в дипломатию и будем делать это совместно с Украиной, Францией, Германией, и другими европейскими партнерами. Мы будем делать то, что возымеет наибольший смысл, чтобы достичь нашей цели, чтобы поддержать Украину, ее суверенитет, ее территориальную целостность на суше и в море. Еще раз, мы будем делать то, что будет иметь больший смысл и то, что приведет нас к успеху.

НП: Говоря о роли России, позиции США, президент Байден и госсекретарь Блинкен неоднократно говорили, что не хотят эскалации, но вот цитата из интервью госсекретаря Блинкена: «если Россия будет продолжать свои агрессивные и безрассудные действия в отношении Украины или другого государства, которые будут угрожать нашим интересам, то мы ответим». Как будет выглядеть этот ответ?

Нед Прайс: Нам не стоит говорить о гипотетических вопросах, я думаю, тот сигнал, который мы отправили, приехав в Киев, присутствие госсекретаря Блинкена, говорит о том, что мы продолжим партнерство и поддержку Украины. Действия Российской Федерации, запугивания с ее стороны, попытки агрессии – это ничто иное, как попытки противостоять США.

НП: США продолжают давить на Кремль в отношении ситуации с Алексеем Навальным, и в отношении давления на свободу слова, в частности речь идет о преследованиях, например, сотрудников «Радио Свобода» в России. Рассматривается ли возможность введения дополнительных санкций в этой связи?

Нед Прайс: Госсекретарь Блинкен накануне дал интервью «Радио Свобода». Мы решили сделать это по нескольким причинам. Таким образом, госсекретарь Блинкен отметил Всемирный день свободы печати, который празднуют 3 мая. Но мы также подумали, что будет важным сесть и поговорить с «Радио Свобода», учитывая те преследования и запугивания, которым она подвергается во время работы в России. То, что Российская Федерация пытается сделать по отношению к «Радио Свобода», ясно демонстрирует, что Владимир Путин не уверен в прочности своих позиций.

Его администрация пытается ужесточить правила в отношении свободных информационных потоков, потому что им есть что скрывать. Мы будем продолжать поддержку независимых журналистов по всему миру. Мы будем продолжать поддерживать «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа», плечо к плечу стоять рядом с теми независимыми журналистами, которые пытаются рассказывать правду, иногда подвергаясь опасности, иногда рискуя жизнью.

На прошлой неделе госсекретарь Блинкен смог встретиться с журналистами со всего мира, которые столкнулись с преследованиями, запугиваниями, угрозами только потому, что выполняли свои профессиональные обязанности, потому что пытались воспользоваться признанным всем миром правом на свободу высказываний, свободу доступа к информации.