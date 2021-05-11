Бюджетная Tesla станет существенно доступней благодаря технологии, купленной Маском за 3 доллара

Процесс удешевления электромобилей Tesla прежде всего связан с разработками и приобретениями, сделанными подразделением компании, занимающимся проектированием собственных аккумуляторных блоков. О перспективах значительного удешевления автомобилей Tesla уверенно заявил на осенней презентации Battery Day 2020 глава компании Илон Маск, представивший аккумулятор Tesla 4680. Основой для такого оптимистического заявления стали технологии, базирующиеся на трех патентных заявках канадской компании Springpower International, которые были перекуплены Tesla за 3 доллара.

В январе купленные за две недели до Battery Day 2020 патенты были зарегистрированы уже под маркой Tesla без упоминания о Springpower. Компания владела небольшим производством аккумуляторных батарей в Канаде и теперь фактически приобретена Tesla, о чем свидетельствует переход многих сотрудников Springpower в компанию Маска.

3-х долларовые патентные заявки позволят Tesla интегрировать новые технологии в производство фирменного аккумулятора 4680, презентованного на Battery Day 2020. Технические параметры 4680 позволят аккумулировать энергии на 500% больше, чем в аналогичных современных батареях. В результате радиус автономного хода электромобилей увеличится в 6 раз.

Патенты Springpower позволят снизить затраты на аккумуляторные батареи путем повторного использования сточных вод, получаемых в процессе производства катодного материала. Следует отметить, что современные технологии предусматривают образование до 4000 галлонов (15 тысяч литров) аммиака, металлических частиц и токсичных химикатов на каждую тонну производимого катодного материала. Переработка этих материалов требует огромных капиталовложений.

Патенты Springpower, касающиеся повторного использования воды без образования сточных вод сократят эксплуатационные расходы более чем на 75%. Также будет реализован технологический процесс, позволяющий использовать металлический порошок из переработанных аккумуляторных батарей электромобилей и сетевых аккумуляторов.

Многие сотрудники Springpower за последние несколько месяцев перешли на работу в Tesla, объявив об этом в LinkedIn. Например, Ян Лю, один из авторов патентов, теперь работает в Tesla инженером исследователем, а его партнер Амрит Бхоган — химиком-технологом.

Фактическое поглощение Tesla компании Springpower позволит Маску не только сэкономить миллиарды долларов на производстве электромобилей, снизить экологическую нагрузку от процесса производства аккумуляторов, но и существенно уменьшить цену автомобилей. Однако это не быстрый процесс. Компания сможет, по словам Маска, только через полтора года почувствовать преимущества технологии, а для реализации планов выпуска авто Tesla за 25 тысяч долларов потребуется три года.